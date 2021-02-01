На прошлой неделе в оперштабе сообщили, что с 8 февраля полеты в Каир с частотой не более одного рейса в неделю могут быть открыты из всех аэропортов страны, допущенных сейчас к международным полетам.

Тем не менее, авиакомпаниям для запуска рейсов необходимо получить допуски для полетов в Каир, этот процесс, по мнению экспертов, может затянуться на месяц.

На данный момент в столицу Египта можно вылететь напрямую только из Москвы: пять рейсов в неделю осуществляет "Аэрофлот", еще три – EgyptAir.

По мнению представителей турбизнеса, рейсы в Каир из регионов РФ в случае их появления к росту турпотока в Египет не приведут – даже несмотря на то, что авиабилеты из регионов могут стоить на 15-20% дешевле, чем из Москвы.

"Каир как самостоятельное туристическое направление никогда не был востребован на российском рынке. Это не Стамбул, куда можно прилететь на выходные в экскурсионный или сити-тур. В столицу Египта летают преимущественно с деловыми и гуманитарными целями, в меньшей степени – для транзита на курорты Красного моря или перелета в страны Африки и Ближнего Востока", — заметили в АТОР.

Там подчеркнули, что уже существующих провозных мощностей из Москвы на направлении вполне хватает для туристов.

"Что касается регионального спроса на курорты Египта со стыковкой в Каире, то здесь тоже мало шансов. В отсутствии прямых перелетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх не каждая семья с ребенком или пожилыми родителями готова лететь с пересадкой в Каире и еще 7-8 часов ехать в автобусе до курорта, а на мобильную молодежную аудиторию рассчитывать не стоит. Экскурсии по Каиру жителям регионов тоже малоинтересны, людям нужно море", — отметили в ассоциации.

Помешает спросу на Египет и приближение летнего сезона, в котором самым массовым выездным направлением по-прежнему будет Турция. Чартеры из регионов в Анталью могут стартовать уже во второй половине апреля, а к этому времени пик "зимнего" египетского сезона будет уже пройден. Отели "все включено" на побережье Красного моря стоят дешевле, чем в Турции, но это вряд ли станет решающим аргументом в пользу Египта, считают в АТОР.

"Кроме того, частота региональных регулярных рейсов в Каир (раз в неделю) исключает возможность бронирования наиболее востребованных сейчас туристами десятидневных туров. Именно этот фактор с высокой долей вероятности негативно отразится на спросе на направление из регионов", — заключили в Ассоциации.

На данный момент прямые чартеры на египетские курорты, которые так ждут российские туристы и бизнес, по-прежнему недоступны. Ранее сообщалось, что инспекционная комиссия из России в конце января вновь осмотрит аэропорт Хургады. По данным источника "Интерфакса", если заключение окажется положительным, авиасообщение может быть возобновлено уже в марте.

Сейчас для въезда в Египет россиянам необходимо предъявить сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на английском языке. Все въезжающие в Египет также обязаны предоставить страховой полис, покрывающий расходы на медицинскую помощь при заражении COVID-19, его необходимо предъявить в аэропорту.