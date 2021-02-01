Однако бары, рестораны, отели, спортивные залы и ночные клубы остаются закрытыми по меньшей мере до 14 февраля. Вместе с тем глава Минздрава Польши Адам Недзельский объявил, что большинство школ в стране не откроются минимум до марта.

"Некоторые страны, которые на Рождество приняли менее осторожные решения, нежели мы, страдают от очень плохих последствий", — сказал он.

На прошлой неделе представитель Минздрава Войцех Андрусевич также заявил, что власти в нынешних условиях ослабляют ограничения настолько, насколько возможно, и что необходимо "продержаться немного дольше с целью избежать третьей волны (эпидемии COVID-19 — ИФ)".

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Польше за время пандемии выявили более 1,51 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 37,2 тыс. зараженных скончались. Выздоровели более 1,27 млн человек.

СМИ указывают, что заболеваемость и уровень смертности в Польше в последние дни снижались. Так, в понедельник Минздрав отчитался о 2 тыс. 503 выявленных за сутки случаев заболевания и о 42 летальных исходах среди заболевших COVID-19.

Тем временем некоторые рестораны и клубы, несмотря на запрет и угрозу ответных мер властей, открылись. В минувшие выходные 150 офицеров полиции были направлены в город Рыбник для закрытия ночного клуба, причем в ходе операции стражи правопорядка применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ, добавляют СМИ.