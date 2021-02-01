Переименование управляющей компании — результат трехлетней работы по изменению фирменного стиля аэропортов и УК, отмечается в сообщении.

Первый этап — ребрендинг аэропортов — завершен в 2018 году. Представлены новые логотипы и фирменный стиль трех международных аэропортов холдинга — Сочи, Краснодара и Анапы. В 2020 году завершены работы по обновлению сайтов двух аэропортов — Краснодара и Анапы.

Как отмечается, основными целями изменения в названии компании стали новые стратегические цели и ценности. Помимо этого, прежнее название "Базэл Аэро" прочно ассоциировалось только с аэропортами Краснодарского края, но после стремительного расширения географии до Владивостока (АО "Международный аэропорт Сочи" с 2020 года владеет 61,76% акций аэропорта Владивостока — ИФ) и установления новых целей по расширению активов, перестало соответствовать новой концепции холдинга, уточняет компания.

Ситуация на рынке авиаперевозок и аэропортов, связанная с влиянием пандемии и ограничительных мер, а также восстановление рынка как минимум до 2024 года, также ускорило процесс, что заставило переосмыслить некоторые цели и задачи холдинга.

"Все эти пертурбации потребовали нового видения в развитии компании. Новый бренд "Аэродинамика" как нельзя лучше отображает цели и задачи, поставленные акционерами, среди которых сингапурский аэропорт Changi и Сбербанк: расширение бизнеса, повышение экономической устойчивости, рентабельности и операционной эффективности активов, за счет внедрения инновационных решений и стандартов сервиса мирового уровня, взаимодействия с местным сообществом и изменение качества жизни россиян на территории присутствия аэропортов. Смена названия, в том числе, является поводом для новых подходов во взаимоотношении с партнерами", — говорится в пресс-релизе.

На сегодняшний день компания "Аэродинамика" — один из крупнейших аэропортовых холдингов России, включающий аэропорты в Сочи, Краснодаре и Анапе. Общий пассажиропоток по итогам 2020 года составил более 11,7 млн человек. В начале 2020 года завершена сделка по приобретению контрольного пакета акций АО "Международный аэропорт Владивосток", который стал частью аэропортового холдинга. На начало 2020 года общий пассажиропоток четырех аэропортов достигал 16 млн человек. "Компания выросла, превратившись из крупнейшего регионального холдинга в одного из лидеров аэропортовой отрасли России. Во многом это событие и ускорило процесс переименования компании.

В сообщении отмечается, что под брендом "Аэродинамика" группа будет продолжать реализовывать проекты. Одним из таких является строительство нового аэровокзального комплекса в Краснодаре площадью около 85 тыс. кв. метров, который станет одним из крупнейших региональных мультимодальных хабов в РФ.