"Я хочу заверить в том, что жители и гости нашей республики, которые приезжают посещать наши горнолыжные курорты, находятся в полной безопасности, в том числе от техногенных процессов и в части общественного порядка", — сказал Темрезов.

По его словам, после схода снежной лавины на Домбае приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности отдыхающих.

"В Домбае мы поэтапно проводим работы для обеспечения безопасности и комфортного пребывания жителей и гостей нашей республики на территории этого горнолыжного курорта. Мною дано поручение профильному министерству, и мэрии города Карачаевска о синхронизации всех действий на случай возникновения опасности схода лавин", — отметил глава региона.

Как сообщалось, днем 18 января на горнолыжную трассу на горе Мусса-Ачитара (Домбай) сошла снежная лавина. Погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской республики "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность).

В настоящее время на курорте Домбай принято решение о временном закрытии около 15 гостиниц из-за угрозы схода снежной лавины.