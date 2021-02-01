"Дальний Восток, пожалуй, обладает самым большим потенциалом для взрывного роста туризма. Но нужно создать комфортные условия и повысить качество туристического продукта, реализовать инвестиционный потенциал регионов. Для нас важно создать комфортные условия для путешествий внутри страны, чтобы при прочих равных условиях туристы отдавали предпочтение не зарубежным, а российским курортам", — подчеркнул Чернышенко, выступая на совещании под председательством полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева по развитию Дальнего Востока.

Чернышенко добавил, что государство создает специальные условия по защите прав инвесторов и берет на себя нагрузку по невозвратным или тяжело окупаемым инвестициям, а инвесторам дают возможность участвовать в интересных окупаемых проектах, привлекая, в том числе, и внешнее финансирование.

На совещании также обсуждался запуск комплексных проектов по развитию туристических территорий на Дальнем Востоке. Ростуризм и корпорация "Туризм.РФ" разрабатывают межрегиональную туристическую схему для создания комплексного туристического плана развития Дальневосточного федерального округа. Схемы территориального планирования будут создаваться в тесном взаимодействии со всеми регионами Дальнего Востока. Сейчас к реализации готовятся несколько флагманских проектов, главный из которых – "Парк Три вулкана".

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, проект позволит увеличить туристический поток с 240 тысяч до 650 тысяч визитов в год к 2027 году и создать более 800 новых рабочих мест. Будет построена опорная инфраструктура недалеко от Петропавловска-Камчатского, в одном из самых привлекательных мест у Вилючинского вулкана. Здесь появятся дороги, крупные гостиницы, энергетическая инфраструктура.

В 2022 году на Камчатке планируется ввести в эксплуатацию Соколиный центр в Мильковском районе – он станет дополнительной точкой притяжения туристов. Проект привлечет более 1 млрд рублей частных инвестиций, будет создано 55 дополнительных рабочих мест.

Кроме того, модельный туристический кластер будет развиваться на юге Камчатского края в районе Курильского озера: на базе поселка Паужетка будет создан туристический кластер, который будет включать и гостиницы, и рестораны, и средства размещения.