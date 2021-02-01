Проект носит название "Стольный град". В средневековье на месте современного Клязьминского городка стоял город Стародуб на Клязьме, основанный князем Юрием Долгоруким.

На месте древнего города планируется организовать туристско-ремесленный центр "Город стародубских мастеров", а также построить гостиницу и кафе.

"В рамках проекта предполагается реконструировать фрагмент пограничной городской крепости, создать филиал историко-краеведческого музея Ковровского района с экспозициями, посвященными истории Стародуба и Клязьминского городка", — говорится в сообщении.

Город Стародуб в 1152 году основал князь Юрий Долгорукий. Эта пограничная крепость охраняла водный путь по Клязьме на дальних подступах к столице княжества — Владимиру. Предполагается, что окончательно город был уничтожен зимой 1541 года, во время похода казанского хана Сафа-Гиря с 30-тысячным войском.