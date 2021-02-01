Проект правил и постановления правительства об их утверждении размещен на официальном портале кабмина. Как пояснили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ростуризме, документ разработан в рамках подготовки к третьему этапу программы возврата средств за приобретенные туры по России. Ранее сообщалось, что он пройдет в первом полугодии 2021 года.

Правила определяют условия действия программы туристического кешбэка в 2021 году. В соответствии с ними минимальный период проживания для участия в программе составит не менее двух ночей. Приобрести турпакет можно только у туроператоров, которые входят в единый федеральный реестр. Санатории смогут предложить свои услуги, только если они имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Турист должен приобрести путешествие в период действия программы, который определит Ростуризм. Оплатить его можно только через карту "Мир", зарегистрированную в программе лояльности. Срок возврата средств на карту не должен превышать пяти дней. Выплата осуществляется в размере 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей за одну услугу на одну карту.

Ростуризм сможет продлить период распродажи туров с кешбэком, если выделенные на него субсидии не превысят бюджетных лимитов.

"В случае, если совокупный размер выплаты за период оплаты не превышает объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Федерального агентства по туризму в соответствии с пунктом 7 настоящих правил, оно вправе установить очередной период оплаты", — говорится в документе.

Также Ростуризм вправе сократить период оплаты в случае, если размер затрат, понесенных обществом вследствие возмещения части затрат туристу на оплату туристской услуги, соответствует объему лимитов бюджетных обязательств, доведенных до ведомства.

Как сообщалось, Ростуризм на прошлой неделе разослал туроператорам, отельерам и санаториям предложения по участию в третьем этапе распродажи туров по России с кешбэком. Как следует из письма, датой, до которой туристы должны будут совершить поездки, приобретенные в рамках акции, ведомство предложило установить 20 июня 2021 года. Сроки начала распродажи пока неизвестны, но Ростуризм предлагает участникам рынка подготовить предложения по турам на 23 февраля, 8 марта, школьные весенние каникулы, 1 мая.