После Нового года падение этого показателя несколько замедлилось. В преддверии новогодних праздников в декабре падение дальних ж/д перевозок пассажиров составляло 42,2%.

В ноябре падение перевозок достигало 49%, в октябре — 38%. В сентябре перевозки пассажиров в поездах дальнего следования сократились на 32%, в августе — на 33,4%, в июле — на 50,8%, в июне — на 68,2%. В мае перевозки рухнули на 79%, в апреле падение составило 77%. Динамика "дальних" ж/д перевозок пассажиров в РФ ушла в "минус" в марте 2020 года, тогда перевозки пассажиров сократились почти на 20%. До этого в феврале и январе прошлого года отмечался рост "дальних" пассажирских ж/д перевозок — на 6,6% и 4,3% соответственно.

Пассажирооборот в дальнем следовании в январе 2021 года, согласно данным РЖД, упал на 39,1%, до 4,3 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки снизились на 28,3%, до 57,6 млн человек, пассажирооборот — на 29%, до 1,8 млрд пассажиро-километров.

Всего в январе было отправлено 63,5 млн пассажиров, что на 29% меньше, чем в том же месяце 2020 года, пассажирооборот сократился на 36,4%, до 6,1 млрд пассажиро-километров.