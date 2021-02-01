Она рассказала, что на прошлой неделе состоялось заседание в рамках "регулярной гильотины" – процесса по расчистке правового поля России от устаревших и мешающих развитию нормативных актов.

Рассматривались два документа Роспотребнадзора, регулирующие, в том числе, туриндустрию – постановления "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 1.2.-20 "Гигиенические нормативы факторов среды обитания" и "Об утверждении СП "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания, планировки, застройки и содержания территорий населенных мест".

"Комиссией были одобрены изменения в оба документа. Всего было рассмотрено около 10 разделов СанПиНов, убраны дублирования требований к турбизнесу, а также правила, которые невозможно выполнить. Также последовательно снимались или переписывались нечеткие формулировки, допускающие двоякое толкование, что часто становится поводом для коррупции. Новая редакция документа пока не идеальная, но с ней бизнес может работать", — сказала Тюрина.

В частности, из санитарных правил убрали требование к помещениям "общественного использования" иметь отдельных вход.

"Вместо требования о наличии отдельного входа именно для нежилых помещений в одной из редакций проекта было указано, что отдельный вход необходим для "помещений общественного назначения". Эта неопределенная формулировка перекочевала в новый проект из старого СанПиНа, и под нее можно было подвести практически все что угодно", — пояснила эксперт.

Она добавила, что, например, в Петербурге сейчас идет судебный процесс. Роспотребнадзор требует от собственника расселенной коммуналки прекратить сдавать комнаты в этой квартире. Ведомство считает, что, давая рекламу в интернете и создавая проживающим нормальные санитарно-бытовые условия и возможность пользоваться общими помещениями квартиры, собственник тем самым использует квартиру как "помещение общественного назначения", — отметила Тюрина.

По ее словам, большая часть неработающих требований корректировалась, но в некоторых случаях пришлось добавлять новые нормы.

"Так, выяснилось, что в ходе работы над новыми гигиеническими нормативами исчезли физико-химические показатели качества и безопасности воды в плавательных бассейнах и аквапарках. А они очень важны для отрасли. Речь идет о предельно допустимых нормах обеззараживающих и других веществ. Ведь превышение предельных значений, например, по хлору и брому может привести к отравлениям, химическим ожогам", — заключила она.