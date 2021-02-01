"Администрация Карачаевского ГО и сотрудники отдела ГОЧС посетили курорт Домбай, вследствие чего было принято решение о необходимости временного закрытия 10-15 гостиниц, находящихся в лавиноопасной зоне поселка, из-за угрозы схода лавин", — говорится в сообщении.

Ранее и.о. мэра Карачаевского ГО Альберт Дотдаев сообщил "Интерфаксу", что гостиницы останутся закрытыми до тех пор, пока не минует угроза схода лавины.

Как сообщалось, днем 18 января на горнолыжную трассу на горе Мусса-Ачитара (Домбай) сошла снежная лавина. Погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской республики "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов.

СУ СКР по КЧР возбудило уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность).