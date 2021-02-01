"Решением Межведомственного координационного совета, изменены правила пересечения воздушной границы Грузии для граждан иностранных государств", — заявил ранее журналистам директор Агентства гражданской авиации Грузии (GCAA) Леван Каранадзе.

Согласно обновленным регуляциям, иностранным гражданам при предъявлении документа, подтверждающего проведение полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции, будет разрешен въезд в Грузию без необходимости проходить обязательный 12-дневный карантин.

При этом глава GCAA отметил, что граждане из США, стран Евросоюза, Швейцарии, Норвегии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиля, Бахрейна и Катара смогут попасть в Грузию без прививок от COVID-19, но им нужно будет предъявить документ об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус и на третий день пребывания в стране сделать аналогичный тест. В таком случае они избегут карантина.

"Кроме этого, при предъявлении отрицательного теста смогут въехать в Грузию и граждане Великобритании, но они должны будут перейти в карантин", — сказал Каранадзе.

Из-за пандемии COVID-19 регулярное авиасообщение между Грузией и другими странами было полностью приостановлено с 21 марта 2020 года. Ограничения не касались грузовых, а также чартерных, репатриационных, гуманитарных и технических рейсов.

С 13 июля было снято ограничение на регулярные авиарейсы из Тбилиси только в направлении Мюнхена, Парижа и Риги, а с ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще по 10 международным направлениям. Но из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса как грузинским, так и иностранным авиакомпаниям пришлось отменить или отложить на время уже запланированные авиарейсы.