"По поручению губернатора Алексея Дюмина разработан пятый пакет мер поддержки для устойчивого развития региональной экономики, которым предусмотрена поддержка таких сфер экономической деятельности, как общественное питание, бытовые услуги, гостиничный и туристский бизнес, пассажирские перевозки, культура, спорт", — говорится в сообщении.

По словам заместителя министра экономического развития Тульской области Надежды Комаровой, в 2020 году общая сумма поддержки бизнес-сообщества составила порядка 3,5 млрд рублей. Всего федеральными и региональными мерами поддержки воспользовались более 18,5 тыс. субъектов предпринимательства.

"Совместно с бизнес-сообществом региона приняты четыре пакета мер поддержки бизнеса, был утвержден перечень сфер. В него вошли наиболее пострадавшие из-за пандемии виды предпринимательской деятельности в области общественного питания, гостиничного и туристского бизнеса, пассажирских перевозок, культуры, искусства, спорта, образования и бытовых услуг", — сказала Комарова.

Комплекс мероприятий предусматривал снижение налоговых ставок по региональным налогам, снижение арендных платежей и предоставление рассрочек по ним, выдачу льготных займов малому и среднему бизнесу.

В общей сложности в Тульской области зарегистрировано более 28,9 тыс. случаев заражения COVID-19, около 26,2 тыс. человек выздоровели.