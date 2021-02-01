Инвестиции в объект составят 1 млрд рублей, ввести подъемник планируется в ноябре 2021 года.

"Это будет шестиместный скоростной кресельный подъемник, оборудованный ветрозащитными колпаками и подогревом кресел. Его протяженность — 2200 метров. Производитель канатной дороги — Doppelmayr", — сказал представитель ГК.

Он подчеркнул, что "у новой канатной дороги будет существенно повышена ветроустойчивость, и она сможет работать даже при скорости ветра 20 м/с наверху".

"Часто бывает, что внизу ветер умеренный, а наверху при этом больше 15 м/с. При такой погоде часть канатных дорог невозможно эксплуатировать. Новый подъемник "Восток" от проблем с ветром будет защищен — он оснащен системой рамной стабилизации кресел, благодаря которой кресла не будут раскачиваться на ветру. Это первая дорога нового поколения в такой комплектации в России", — отметил представитель компании.

Согласно официальному сайту группы, мощность подъемника — 2,4 тыс. человек в час. Как сообщалось, ранее компания оценивала стоимость объекта в 800 млн рублей и планировала ввести его в 2023 году.

Строительство канатной дороги "Восток" было включено в соглашение, которое основной собственник "Каскада" Игорь Прокудин осенью 2019 года подписал с властями Кузбасса и согласно которому в 2020-2025 годах обязался инвестировать в развитие Шерегеша 2,5 млрд рублей.

В соглашение также входили канатная дорога "Учебная" пропускной способностью 1,5 тыс. человек в час в секторе "А" курорта стоимостью порядка 150 млн рублей, а также канатная дорога "Запад" (стоимостью порядка 300 млн рублей, пропускной способностью 1,5 тыс. человек в час) в секторе "Б". Сообщалось также, что осенью 2020 года компания заявила о вводе объектов в новом сезоне, по словам представителя компании, к настоящему времени они введены и работают.

ГК "Каскад" Прокудина и его семье принадлежит (с учетом введенных в 2020 году) 11 из 20 канатных дорог в "Шерегеше", которые, по собственным данным компании, обслуживают около 70% туристов горнолыжного комплекса. Кроме того, в состав "Каскада" входят отель, два кафе, ряд инфраструктурных объектов.

Прокудин до весны 2019 года владел контрольным пакетом акций ПАО "Кузбасская топливная компания" (КТК).

Горнолыжный курорт "Шерегеш" включает 26 горнолыжных трасс (всего около 56 км), на его территории находятся 80 гостиниц, 62 кафе и ресторана. В минувший сезон 2019-2020 годов "Шерегеш" из-за COVID-19 завершил работу на месяц раньше — в конце марта, однако принял 1,327 млн туристов, что соответствует уровню предыдущего сезона.

Как сообщала в январе пресс-служба правительства Кузбасса, с 14 ноября по 5 января было зафиксировано более 494 тыс. туристических посещений Шерегеша, что на 30% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Власти Кузбасса ожидают, что в текущем сезоне Шерегеш примет не менее 1,8 млн туристов.