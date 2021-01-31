"Как сообщила главный санитарный врач региона Людмила Носкова, в области наметилась тенденция к снижению заболеваемости ковидом, количество случаев заражения в сутки у нас самое низкое по России. Как и прежде, чаще всего болеют люди старше 55 лет. При этом больше всего заболевших в Астрахани (61,5%) и Икрянинском районе (7,07%)", — говорится в сообщении пресс-службы.

Рабочая группа приняла решение открыть заведения общепита, у которых отсутствует отдельный вход (фудкорты), буфеты в театрах, также разрешены групповые экскурсии в музеях группам до пять человек.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Астраханской области нет очагов заболевания, продолжается вакцинация населения. В регион поступило 9 тыс. 42 дозы вакцины, привиты — 7 тыс. 21 человек, из них- 63% — старше 55 лет. Планируется поступление еще 6 тыс. доз вакцины — именно столько людей уже записались на прививку от коронавируса.

Отмечается, что в астраханских госпиталях постоянно увеличивается свободный коечный фонд, сейчас это 42,9%.

По данным Минздрава Астраханской области, в регионе зарегистрировано 24 тыс. 630 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией (рост на 169 человек за минувшие сутки). 484 зараженных скончались.