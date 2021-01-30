Ведомство направило туроператорам, входящим в единый федеральный реестр, а также классифицированным средствам размещения и санаториям письмо с параметрами третьего этапа программы, который пройдет в первом полугодии 2021 года.

«Турпакеты, круизы и предложения отелей могут быть предложены туристам продолжительностью до 20 июня 2021 года (на утверждении в правительстве РФ), — говорится в письме Ростуризма туркомпаниям.

Основные параметры программы останутся прежними – минимальная стоимость туристической услуги, под которой подразумевается турпакет, проживание в отеле или круиз, не ограничивается. Оплата должна быть произведена картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности «Мир». Размер кэшбэка на карту составит 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей за одну операцию по одной карте. Количество начислений возврата средств по одной карте не ограничено.

В рамках акции Ростуризм предлагает туроператорам разработать туры, в том числе, на 23 февраля и 8 марта, весенние школьные каникулы и майские праздники.

В документе нет информации о том, когда начнется третий этап распродажи. Однако ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сообщил «ИНТЕРФАКСУ», что он может быть запущен уже 15 февраля.

Программа кешбэка на туры по России реализована Ростуризмом для поддержки пострадавшего от пандемии коронавируса внутреннего туризма, правительство выделило на ее проведение 15 млрд рублей. Первый этап распродажи прошел с 21 по 28 августа, второй – с 15 октября по 5 декабря. В рамках акции можно было приобрести туры или размещение в отелях продолжительностью от двух ночей без ограничений по стоимости тура и получить 20% потраченной суммы обратно.

По данным Ростуризма, в рамках двух этапов программы кешбэка туристы потратили на путешествия по России 6,5 млрд рублей и получили обратно от государства 1,2 млрд рублей, в акции приняли участие 300 тыс. человек. Оставшиеся от реализации программы средства было решено перенести на 2021 год.