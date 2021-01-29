"Новую страницу один из главных туристических объектов центральной части Костромы открывает в 2021 году. После большого ремонта открылся Романовский музей", — говорится в сообщении.

В ходе ремонта на первом этаже здания полностью заменили плиту на полу и электропроводку, а также отреставрировали стены и своды. В помещениях бывшего хранилища открылся большой сувенирный магазин и билетная касса.

Косметический ремонт также провели в выставочных залах, в них установили новую систему освещения.

"Вместе с интерьерами обновлена и экспозиция, ее единое название "Вехи искусства". Для посетителей открыт "Императорский зал", где выставлены картины и скульптуры из коллекции князей Юсуповых", — отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, открылся новый зал, в нем разместилась выставка "Икона на рези". Посетители смогут увидеть культовые скульптуры и медно-литую пластику XVI — XVIII веков.

Романовский музей был открыт в 1913 году в Костроме к 300-летию царской династии. Проект здания был одобрен лично императором Николаем II.