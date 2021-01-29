"Предполагается, что посещать страну сначала смогут только организованные туристы, при этом маршрут путешествия необходимо предварительно согласовать с туроператором и принимающей компанией. Отклонений от маршрута быть не должно. Также у туриста должны быть заранее забронированы все гостиницы для поездки, а также авиарейсы, включая внутренние перелеты", — пишет издание.

Власти страны планируют требовать у иностранных туристов справки об отрицательных тестах на коронавирус, выданные не ранее чем за 72 часа до поездки, либо сертификат о вакцинации. Как предполагается, эти документы можно будет загрузить на портале newdelhiairport.in либо предъявить на границе.

Как сообщалось, Россия 27 января возобновила прямое авиасообщение с Индией. Рейсы разрешено выполнять дважды в неделю между Москвой и Дели. Но до 31 января власти Индии запретили все международные рейсы, в том числе транзитные.