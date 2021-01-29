"С 1 февраля все прибывающие в Тунис должны предъявить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанную не ранее чем за 72 часа до поездки. Также граждане должны пройти обязательный карантин в течение 7 дней в одном из обсерваторов за свой счет", — пишет портал.

Как отмечает издание, еще один тест на COVID-19 необходимо будет сдать на седьмой день карантина (платно). Если результат будет отрицательным, то турист сможет покинуть обсерватор.

Кроме того, Минздрав Туниса решил сохранить запрет на международное авиасообщение со странами, где выявлено много случаев заражения новыми штаммами коронавируса.

В конце ноября в российском представительстве Минтуризма Туниса сообщали, что иностранные туристы, которые приехали в страну по путевкам туроператоров, освобождены от обязательного карантина на 14 дней. Однако действует ли это правило сейчас в заявлении министерства не указывается.