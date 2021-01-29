"Предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, на концертах увеличивается до 50%", — сообщает в пятницу пресс-служба администрации губернатора.

Кроме того, с 30 января изменяются условия доступа зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия. Допускается одновременное присутствие на мероприятии зрителей в количестве не более 50% от наполняемости места проведения. При этом общее количество зрителей не может превышать 15 тысяч человек.

С субботы также открываются океанариумы при условии соблюдения стандарта безопасности, а также обеспечения нахождения на 10 кв.м площади океанариума не более 1 человека.

Зоопарки и аквапарки открываются при условии соблюдения ранее установленных постановлением условий.

В торговых центрах могут работать музеи, выставки, театры, ледовые катки.