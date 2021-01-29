"Среди всех въезжающих в Россию иностранцев с разными целями – рабочими, деловыми, в бизнес-поездки – больше всего денег оставляют туристы, которые приезжают с целью отдыха. Если человек приезжает на отдых, он тратит деньги – покупает сувениры, занимается шопингом, ходит в рестораны. Поэтому туристы из таких стран нам интереснее всего", — сказала она в ходе интервью блогеру Надежде Стрелец на одноименном YouTube-канале.

Догузова напомнила, что по численности в России лидируют туристы из Китая, но, если брать средний чек на поездку, они не входят в топ лидеров по тратам.

"Больше всего денег в экономике оставляют американцы, европейцы (Франция, Германия), туристы из стран Ближнего Востока. По итогам 2019 года траты зарубежных туристов составили $10,9 млрд. Это экспорт туризма – то, что иностранцы тратят в нашей стране. Падение въездного туризма в 2020 году у нас 70% где-то составит, поэтому потери экономики от отсутствия иностранцев достигнут 600 млрд рублей, если в рубли переводить", — добавила она.

По словам Догузовой, Россия заинтересована в том, чтобы привлекать в первую очередь богатых туристов, которые тратят деньги, развивают инфраструктуру, формируют спрос, повышают инвестиционную привлекательность, создают рабочие места.

"Кстати, рабочие места – один из ключевых экономических эффектов индустрии гостеприимства. Среднемировой показатель по рабочих местам составляет 10%, а у нас 2,5%. Нам есть, к чему стремиться", — подчеркнула глава Ростуризма.

В 2019 году в России побывали 5 млн иностранных туристов, на 20% больше, чем годом ранее.