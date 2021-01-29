"Было бы очень странно закрывать Booking, чтобы развивать внутренний туризм. Для этого есть целый ряд других задача, никак не связанных с этим сервисом. Открытие или закрытие Booking.com не является зоной моей компетенции. И я много раз говорила, что что-то развивать и созидать запретительными мерами точно неправильно. Я бы точно не стала поддерживать искусственное сдерживание спроса на международный туризм", — сказала она, отвечая на вопрос блогера Надежды Стрелец в ходе интервью одноименному YouTube-каналу.

По словам, Догузовой, Россия не будет искусственно держать закрытыми границы с другими странами.

"Вопрос открытия границ – это вопрос взаимный, и это вопрос соответствия двух стран критериям, которые вырабатываются соответствующими ведомствами. У нас это Роспотребнадзор и еще целый ряд ведомств. В других странах точно также это происходит: нужно соответствовать критериям и дальше принимается решение об открытии границ на взаимной основе. Тут никаких искусственных ограничений нет и быть не может", — сказала она.

Глава Ростуризма добавила, что достижение целевых показателей национального проекта по развитию внутреннего туризма – увеличение числа путешествий по стране до 140 млн в год – никак не помешает россиянам путешествовать за рубеж.

"Самые развитые с точки зрения внутреннего туризма страны – США, Испания, Франция –у них показатели по внутреннему туризму кратно превышают наши. Это те страны, с которыми мы любим себя сравнивать", — сказала она, подчеркнув, что развитие индустрии гостеприимства внутри страны, создание условий для доступных, комфортных, безопасных путешествий по России никак не помешают гражданам путешествовать за рубеж.

"Никаких ограничений и ограничительных мер со стороны Ростуризма нет и быть не может, люди должны свободно путешествовать и выбирать место для отдыха. Другое дело, что я на своей должности должна сделать все возможное, чтобы внутри нашей страны создавались такие продукты, которые по соотношению цена-качество были бы конкурентными с зарубежными направлениями", — подчеркнула Догузова.

Россия по состоянию на конец января открыла авиасообщение с 19-ю странами.