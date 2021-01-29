"Мы видим, что эпидемиологическая ситуация в Карачаево-Черкесии стала понемногу улучшаться. Об этом можно судить по устойчивому снижению суточного прироста инфицированных и уменьшению числа госпитализированных в республике. Продолжительная по времени положительная динамика позволяет нам понемногу смягчать введенные ограничения", — отметил Темрезов.

Ограничения работы ряда заведений в ночное время в КЧР были введены в середине ноября. В частности, их деятельность приостанавливалась на время с 23:00 до 6:00.

По данным оперштаба КЧР, на 29 января в Карачаево-Черкесии выявлено 17 тыс. 436 случаев заражения COVID-19, в том числе 70 — за последние сутки. При этом 15 тыс. 727 человек выздоровели, 52 — умерли.