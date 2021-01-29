В сообщении авиакомпании говорится, что изменения коснутся рейсов из Москвы в Анталью, Белград, Бишкек, Дели, Дубай, Женеву, Каир, Лондон, Минск, Нур-Султан, Сеул, Токио, Хельсинки.
Пассажиры отмененных рейсов смогут перебронировать билеты на выполняемые рейсы либо вернуть деньги "в соответствии с формой оплаты и действующими правилами".
Рейсы, которые планируются выполнять
|Анталья
|SU2142/2143 — Ежедневно; SU2146/2147 — Ежедневно
|Белград
|SU2090/2091 — Четверг; SU2096/2097 — Суббота
|Бишкек
|SU1982/1983 — Четверг/Пятница
|Дели
|SU232/233 — Пятница/Суббота, Воскресенье/Понедельник
|Дубай
|SU520/521 — Ежедневно
|Женева
|SU2380/2381 — Четверг; SU2382/2383 — Суббота, Воскресенье
|Каир
|SU400/401 — Понедельник/Вторник, Среда/ Четверг, Пятница/Суббота, Суббота/ Воскресенье, Воскресенье/Понедельник
|Лондон
|SU2578/2579 — Ежедневно; SU2582/2583 — Ежедневно
|Минск
|SU1842/1843 — Четверг, Суббота, Воскресенье
|Нур-Султан
|SU1956/1957 — Суббота/Воскресенье
|Сеул
|SU250/251 — Четверг/Суббота
|Токио
|SU260/261 — Четверг/Суббота
|Хельсинки
|SU2200/2201 — Суббота; SU2206/2207 — Четверг