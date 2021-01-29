В сообщении авиакомпании говорится, что изменения коснутся рейсов из Москвы в Анталью, Белград, Бишкек, Дели, Дубай, Женеву, Каир, Лондон, Минск, Нур-Султан, Сеул, Токио, Хельсинки.

Пассажиры отмененных рейсов смогут перебронировать билеты на выполняемые рейсы либо вернуть деньги "в соответствии с формой оплаты и действующими правилами".

Рейсы, которые планируются выполнять