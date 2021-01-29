Полеты будут выполняться два раза в неделю, сообщила журналистам представитель компании.
"Это первое международное направление из аэропорта Минеральных Вод", — отметила она.
Сейчас "Победа" летает в Турцию из Москвы, Казани и Уфы.
Полеты будут выполняться два раза в неделю, сообщила журналистам представитель компании.
"Это первое международное направление из аэропорта Минеральных Вод", — отметила она.
Сейчас "Победа" летает в Турцию из Москвы, Казани и Уфы.
Получайте уведомления о свежих новостях в своём браузере