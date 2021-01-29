Авиакомпания будет выполнять рейсы дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям.

Расписание рейсов по пятницам (для каждого аэропорта указано местное время): из столицы Финляндии самолеты вылетают в 12:05, прилет в Санкт-Петербург — в 14:15. В обратном направлении: вылет из Санкт-Петербурга — в 15:00, прилет в Хельсинки — в 15:05.

По воскресеньям отправление рейса из Хельсинки запланировано на 16:50, прилет в Санкт-Петербург — на 19:00. В обратном направлении: вылет из Пулково — в 19:45, прилет в Хельсинки — в 19:50.

Finnair — национальный авиаперевозчик Финляндии, крупнейшая авиакомпания страны, базируется в аэропорту Хельсинки и входит в альянс Oneworld.