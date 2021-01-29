"В 12 городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха необходимо снизить совокупный объем выбросов не менее чем на 20% уже к 2024 году", — заявила в пятницу Абрамченко, которую цитирует пресс-служба.

В списке, приведенном Абрамченко, перечислены 12 городов по степени выраженности аэрогенных рисков: на первом месте Челябинск, далее — Нижний Тагил, Магнитогорск, на четвертом месте — Норильск и Новокузнецк, затем Омск, Красноярск, Череповец, Липецк, Братск, на десятом месте — Чита и Магнитогорск.

Вице-премьер отмечает, что перечень городов составил Роспотребнадзор по совокупности оценки показателей. Среди них — численность населения в зонах воздействия загрязняющих веществ, а также тяжесть последствий для здоровья человека. Основой для этого рейтинга стали расчеты Росприроднадзора по загрязнению воздуха.

Абрамченко в ходе совещания добавила, что для каждого из 12 городов программа должна быть индивидуальной. По ее словам, работа по снижению выбросов не должна сводиться только к переводу общественного транспорта на другие виды топлива и энергии.

"Такие меры по экспертным оценкам дадут ощутимый эффект в рамках федпроекта в объеме не более 3%. Важна активизация работы с крупными загрязнителями", — поясняет вице-премьер.

В рамках работы к 2024 году планируется снизить выбросы загрязняющих веществ в воздух на 1,5 млн тонн.

По словам Абрамченко, в настоящее время планируется расширение федерального проекта "Чистых воздух" после 2024 года — по результатам экологического мониторинга определены города, где также наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха. Всего в список вошли 48 таких городов.

В ходе совещания Абрамченко также сообщила, что по итогам 2020 года объем, на который снизились выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, составил 71 тыс. тонн.