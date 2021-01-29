"Пассажиропоток международного аэропорта Хабаровск в 2020 году составил с учетом транзита на 41,9% меньше чем в 2019 году. Из-за пандемии коронавируса аэропорт недосчитался почти 920 тыс. пассажиров", — говорится в сообщении.

В общем, в 2020 году аэропорт обслужил 1 млн 275 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба.

"В сегменте внутренних воздушных линий было обслужено 1 млн. 189,8 тыс. пассажиров (-34%), на международных воздушных линиях — 80,3 тыс. человек (-78%)", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году в международном аэропорту Хабаровска была выполнена 17 тыс. 671 взлетно-посадочная операция.