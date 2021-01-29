"Важно не только разрешить строительство на землях сельхозназначения для агротуризма или для реализации своей продукции, но очень важно привлекать туда людей: это дорога, это гостиница, это, как правило, самые простые вещи для того, чтобы комфортно было приехать, посмотреть окрестности. Это все комплексно надо делать", — сказал Мишустин в пятницу на совещании по развитию малого и среднего предпринимательства.

По словам премьера, правительство рассмотрит возможность изменения законодательства, которое позволит использовать земли сельхозназначения для организации агротуризма.

"Есть такой запрет, категории земель и виды разрешенного использования. Это достаточно сложный инструментарий. Я по возвращении поставлю этот вопрос в правительстве для того, чтобы подумали, как и что с этим сделать. Это потребует внесения определенных изменений в законодательство", — сказал Мишустин.

По его словам, в случае изменения категории земель предприниматели зачастую начинают заниматься другими видами бизнеса, переводят земли в категорию для жилищного строительства.

Премьер отметил, что сейчас серьезная работа над развитием агротуризма ведется в рамках нового национального проекта по развитию туризма. Он предложил предпринимателям региона представить в правительство свои предложения по данной теме.