"Изюминкой музея станет самая большая в мире коллекция монет и банкнот с изображением бабочек. В настоящее время коллекция насчитывает более 1000 экземпляров и идет подготовка к изданию первого в мире каталога-справочника по монетам и банкнотам с изображением бабочек и стрекоз. Также завершается подготовка к регистрации в Книгах рекордов России, Европы и Гиннесса", — рассказал Скрипай.

Посетителей музея в день открытия ждет угощение чаем из самовара и сладостями, а также мастер-класс по чеканке сувенирных монет с достопримечательностями Касимова.

Музей будет работать для посетителей бесплатно с 10:00 до 15:00.

На данный момент основной экспозицией является частная коллекция Скрипая, состоящая из более 2500 экспонатов, связанных с историей и устройством денежного обращения. Среди них самая большая (вес 1000 г) серебряная монета республики Куба и самая маленькая (вес 0,5 г) золотая монета республики Палау, а также одна из первых серебряных монет Римской Империи с изображением бабочки (динарий 79 год до н.э.).