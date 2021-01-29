Всего страну с января по декабрь 2020 года посетили более 2,1 млн российских туристов, это на 69% меньше, чем в 2019 году, когда в стране побывало более 7 млн россиян. Второе место заняли граждане Болгарии (1,2 млн), третье – Германии (1,1 млн). Также в первой пятерке Украина (997 тыс.) и Великобритания (820 тыс.).

Доля российского рынка в иностранном турпотоке составила 16,7%, болгарского – 9,7%, немецкого – 8,8%.

Всего в 2020 году в Турции побывало 12,7 млн иностранных туристов, это на 71,7% меньше по сравнению с 2019 годом (45 млн). Больше всего зарубежный турпоток сократился в апреле-июне (почти на 100%). В июле снижение составило 85%, в августе – 71%.

Самым посещаемым регионом Турции стала Анталья, принявшая 3,2 млн иностранных туристов. На втором месте Стамбул (более 5 млн), на третьем – провинция Эдирне (1,8 млн), расположенная у границы с Болгарией на северо-западе страны, на четвертом – Мугла (670 тыс.), где располагаются курорты Эгейского побережья Турции.

Турция была полностью закрыта для иностранных туристов с апреля по июнь. В июле в страну начали приезжать туристы из Украины и стран Евросоюза, в августе открылось прямое авиасообщение с РФ. Для российских туристов Турция в 2020 году оставалась самым популярным направлением зарубежного отдыха.