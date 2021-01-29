"Шторм был, действительно, сильный. Пострадали три участка: пляж на мысе Хрустальный, территория в районе Дворца детского и юношеского творчества, а также площадка возле памятника затопленным кораблям. Всего пострадало порядка 150 кв. м покрытия", — приводятся в сообщении слова директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

По его словам, сейчас рабочие собирают плитку, для поднятия упавших в море камней привлекут водолазов. Мощение восстановят после улучшения погодных условий.

Как сообщалось, на 28 января в Севастополе было объявлено штормовое предупреждение из-за дождя и ветра с порывами до 22 м/с. Из-за больших волн был перекрыт рейд: временно остановилось движение паромов и пассажирских катеров между северной и южной сторонами города.