"При проведении полного курса любой вакцинации, что подразумевает две полные дозы, и при предъявлении на границе соответствующей документации граждане всех стран смогут въехать в страну без прохождения карантина", — заявила Турнава.

При этом она отметила, что граждане из стран ЕС, Израиля, Швейцарии, ОАЭ, Саудовской Аравии смогут попасть в страну без прививок, но им нужно будет предъявить документ об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус и сделать аналогичный тест на третий день пребывания в стране. Карантин в таком случае их касаться не будет.