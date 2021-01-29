Собеседник агентства уточнил, что реставрационные работы запланированы на 2022-2023 годы.

Согласно летописным источникам, церковь Петра и Павла была построена в окрестностях Великого Новгорода в последней трети XII века. Она является одним из немногих дошедших до наших дней памятников русской архитектуры домонгольской поры и охраняется ЮНЕСКО.

Церковь значительно пострадала в годы Великой Отечественной войны. В послевоенные годы храм пришел в аварийное состояние. В 2020 году во время визита в Великий Новгород министр культуры РФ Ольга Любимова распорядилась подготовить комплексный план его реставрации.