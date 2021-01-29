"Канатные дороги не работают во избежание чрезвычайных происшествий в связи с вероятной возможностью схода снежных лавин", — сказал сотрудник администрации муниципалитета.

Ранее и.о. мэра Карачаевского городского округа, куда входит курортный поселок, Альберт Дотдаев сообщал "Интерфаксу" о том, что в Домбае временно закроют более десятка гостиниц из-за предупреждения противолавинной службы об угрозе схода снежной лавины.

Он отметил, что такое решение принято для обеспечения безопасности людей. Гостиницы останутся закрытыми до тех пор, пока не минует угроза схода снежных масс.

Как сообщалось, днем 18 января на горнолыжную трассу на горе Мусса-Ачитара (Домбай) сошла снежная лавина. Погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской республики "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов.

СУ СКР по КЧР возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).