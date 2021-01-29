"На горе отсутствует видимость, продолжается снегопад. Катание в условиях отсутствия видимости является опасным для людей", — сказал представитель администрации курорта.
Вместе с тем открытым остается учебный склон Saby Park.
"На горе отсутствует видимость, продолжается снегопад. Катание в условиях отсутствия видимости является опасным для людей", — сказал представитель администрации курорта.
Вместе с тем открытым остается учебный склон Saby Park.
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