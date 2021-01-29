Сегодня в 11:04 Курорт "Эльбрус" вновь закрылся из-за непогоды

НАЛЬЧИК. 29 ЯНВАРЯ. ИНТЕРФАКС-ЮГ — Канатные дороги и горнолыжные трассы курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в пятницу закрылись для туристов из-за плохих погодных условий, сообщили "Интерфаксу" в администрации курорта.