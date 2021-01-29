ОАЭ, Бурунди и Руанда внесены в Великобритании в список стран, пассажирское сообщение с которыми прекращено из опасений распространения более заразного и потенциально устойчивого к вакцине штамма COVID-19, впервые выявленного в Южной Африке.

"Это означает, что людям, которые были в этих странах или следовали транзитом через них, будет отказано во въезде, за исключением граждан Великобритании, Ирландии и третьих стран, имеющими право проживать в Великобритании. Они по прибытии должны будут самоизолироваться в течение десяти дней дома", — заявил министр транспорта Великобритании Грант Шеппс в твиттере.

Авиакомпании Emirates и Etihad Airways объявили, что приостанавливают все пассажирские рейсы в Великобританию с 13:00 по Гринвичу (16:00 мск) в пятницу, когда решение о прекращении прямого авиасообщения вступит в силу.

Аэропорт Дубая в своем заявлении посоветовал пассажирам, уже забронировавшим билеты на рейсы в Великобританию, не приезжать в аэропорт после вступления запрета в силу и связаться со своей авиакомпанией.