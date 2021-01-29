Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, договор управления гостиничным комплексом Okura Vladivostok в четверг подписали представители Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd. и ООО "Многофункциональный гостиничный комплекс "Золотой Рог" (дочерняя компания ООО "Парк-отель "Бурдугуз").

Гостиница Okura Vladivostok разместится на Корабельной набережной Владивостока.

В отеле разместятся 223 номера площадью около 35 кв. метров каждый, а также рестораны, предлагающие блюда японской кухни, банкетный зал, представительский лаундж и спа-салон.

Okura Vladivostok станет первым отелем японской компании в России.

"Россия — многообещающий рынок, а Владивосток — символ экономического сотрудничества между Японией и Россией. Мы очень рады, что Hotel Okura был выбран для управления отелем в городе, и для нас большая честь помочь "построить мост" между нашими двумя странами", — сказал председатель совета Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd Тошихиро Огита, слова которого приведены в сообщении.

В настоящее время во Владивостоке работает только один 5-звездочный отель — южнокорейский Lotte (ранее Hyundai).

Как сообщалось, строительство двух 5-звездочных гостиниц — отеля делового типа на Корабельной набережной и SPA-отеля на мысе Бурный — было начато в 2010 году в рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 года во Владивостоке. "Хаятт Ридженси Владивосток — Золотой Рог" и "Хаятт Владивосток Бурный" должны были стать пятым и шестым отелями Hyatt в России. Гостиницы так и не были достроены. В ноябре 2018 года депутаты Законодательного собрания Приморья одобрили предложение администрации края о продаже этих гостиниц, содержание которых ежемесячно обходилось краевому бюджету в 32 млн рублей. Объекты выставлялись на торги несколько раз. Последний раз — в апреле 2019, на площадке "Российского аукционного дома", тогда их приобрело ООО "Парк-отель "Бурдугуз" (Иркутск).

В качестве одного из лотов фигурировал многофункциональный гостиничный комплекс премиум-класса на Корабельной набережной в бухте Золотой Рог. В состав лота вошли здание площадью 6,1 тыс. кв. м (степень готовности — 60%) и земельный участок площадью 1,5 га.

В октябре 2019 года ООО "Парк-отель "Бурдугуз" учредило две 100%-е дочерние компании для управления пятизвездочными гостиничными комплексами во Владивостоке: ООО "Многофункциональный комплекс "Бурный" и ООО "Многофункциональный гостиничный комплекс "Золотой Рог".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в настоящее время основным собственником "Парка-отеля "Бурдугуз" является ООО "Эн+ Туристическая инфраструктура", которым через ООО "ИЭ-Актив" владеет "Иркутскэнерго". "Евросибэнерго" (структура En+) контролирует более 90% акций "Иркутскэнерго".