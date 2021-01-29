"Если раньше отели формировали цены на предстоящий сезон и выдерживали их на протяжении всего периода, то сейчас они уже работают по принципу динамического ценообразования. Все больше и больше отелей переходят на подобную модель, потому что она показывает себя наиболее эффективной. И сейчас, в период раннего бронирования, отельеры формируют самые низкие цены, самые выгодные предложения", — сказал Уманский.

Кроме того, по словам эксперта, многие учли, что в прошлом году некоторые туристы не смогли воспользоваться заранее оплаченными путевками, и снизили предоплату.

"Сейчас отельеры и туроператоры просят внести при бронировании минимальную сумму — от 10 до 30% от стоимости тура, что при средней стоимости путевки в 35-40 тысяч рублей составляет 4-5 тысяч рублей — это небольшая предоплата", — уточнил он.

В целом, как отметил собеседник агентства, в этом сезоне раннее бронирование туров в Крым началось позже обычного из-за непредсказуемости ситуации с распространением коронавируса. Однако на данный момент этот показатель уже сравнялся с прошлогодним и "в ближайшее время спрос будет только нарастать" благодаря выгодным условиям.

Уманский пояснил, что сейчас стоимость туров ниже, чем на пике сезона в прошлом году. При этом, если сравнивать с ранним бронированием на 2020 год, цены немного выросли — в среднем на 5-8%. Рост в основном заметен в отелях высокой категории, тогда как в экономсегменте его пока не наблюдается, отметил эксперт.

Туроператоры считают, что ажиотажного спроса на отдых в Крыму, как в августе и сентябре 2020 года, в этом году не будет. Они рассчитывают на "качественный рабочий сезон", заключил собеседник "Интерфакса".

За 2020 год, когда вводились жесткие ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов. Это на 15% меньше 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек. При этом август показал рост на 15%, а сентябрь — на 40%.