"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией и Сингапуром", — сообщили журналистам в оперштабе в четверг.

Там уточнили, что рейсы в Грецию по маршруту Москва-Афины будут осуществляться два раза в неделю, в Сингапур из Москвы — три раза в неделю.

Авиасообщение с этими странами было остановлено весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса.

В оперштабе также сообщили, что с 8 февраля будут возобновлены перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми, и Хабаровска.

Кроме того, с 8 февраля по решению штаба увеличивается количество регулярных рейсов в Египет из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, с частотой не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта.

К настоящему моменту РФ возобновила авиасообщение с 19 странами, включая Турцию, Танзанию, Швейцарию, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Сербию, Кубу, Японию, Сейшельские Острова, Эфиопию, Вьетнам, Индию, Катар и Финляндию.

Полеты в последние четыре страны возобновились 27 января.

Также с 27 января было увеличено до пяти количество регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва-Каир.

Восстановленное во второй половине 2020 года авиасообщение с Великобританией было приостановлено до 1 февраля включительно из-за угрозы распространения "британского" штамма коронавируса.