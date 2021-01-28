«Ростовская область, несмотря на пандемию, на все вызовы, вошла в десятку регионов, у которых турпоток в летний сезон вырос на 30% по сравнению с 2019 годом. При этом если говорить об общем числе путешественников, посетивших регион, то оно осталось прежним – 1,5 млн гостей», — сказал он, выступая на пресс-конференции по случаю закрытия года 2500-летия Боспорского царства.

По его словам, такая стабильность турпотока во многом связана с участием региона в проекте «Золотое кольцо Боспорского царства». «У нас по итогам 2020 года более 100 тыс. туристов посетили дестинации, входящие в объекты показа этого туристического маршрута. По сравнению с 2019 годом рост составил 34%», — подчеркнул Папушенко.

Он добавил, что самыми популярными достопримечательностями у туристов стали Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник (57,1 тыс.), археологический музей-заповедник «Танаис» (33,3 тыс.) и Ростовский областной музей краеведения (12,5 тыс.).

Также Папушенко напомнил, что ряд проектов Ростовской области в 2020 году претендовали на грантовую поддержку от Ростуризма. «Пять компаний получили гранты на 11 млн рублей, среди них туроператоры, компании, занимающиеся организацией маршрутов по «Золотому кольцу Боспорского царства», — заключил он.