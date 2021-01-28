«Задумывая этот межрегиональный проект два года назад, мы получили экспертную оценку, согласно которой можно дополнительно привлечь 5-10% туристов. В общем-то в 2019 году эти цифры оправдались. В 2020 году, к сожалению, по объективным причинам, мы недополучили туристов, но попытались обратить внимание на проект с помощью онлайн-мероприятий. Около 360 тыс. туристов в 2020 году посетили объекты показа «Золотого кольца Боспорского царства» только в Крыму, в 2019 году их было более 560 тыс.», — сказал он, выступая на пресс-конференции по случаю закрытия года 2500-летия Боспорского царства.

Также Волченко отметил важность туристического маршрута для республики, поскольку значительная часть античного наследия России сосредоточена именно в Крыму. «Здорово, что в рамках существующего проекта появляются новые, такие как «Винные дороги Боспорского царства». Дочерние проекты также важны для дополнительного покрытия и привлечения гостей», — добавил он.

По словам Волченко, из-за пандемии коронавируса в Крыму в 2020 году пришлось отменить некоторые мероприятия, связанные с гастрономическим и культурно-познавательным туризмом, однако в этом году республика хочет наверстать упущенное и надеется на их проведение.