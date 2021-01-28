"На первом этапе для организаций сферы общественного питания предусмотрено 100 млн рублей на выдачу займов без залога на выплату заработной платы. Теперь воспользоваться льготными займами смогут рестораны и кафе. Ранее эти организации не могли обратиться за займом в Фонд в связи с наличием лицензии на реализацию подакцизных товаров", — говорится в сообщении.

Максимальный размер займа составит до 5 млн рублей. Процентная ставка — от 1% до 3% годовых. Срок займа — от 6 до 36 месяцев. Займы выдаются без залогового обеспечения, под поручительство бенефициарных владельцев или учредителей, акционеров, владеющих контрольным пакетом долей в компании на полную сумму займа.

Для организаций сферы туризма предусмотрено 253 млн рублей — также на выдачу займов без залога на выплату заработной платы.

В 2020 году Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса выдал 562 займа на сумму 2 млрд рублей для выплаты заработной платы, поддержки и возобновления деятельности предприятий с целью сохранения занятости. Наибольшее количество заявок поступило от представителей сферы производства и торговли, сферы услуг, в том числе туризма, гостиничного бизнеса и медицинских центров.