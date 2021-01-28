"У нас есть опыт по созданию и развитию межрегиональных маршрутов — создан маршрут "Государева дорога". Сейчас его продают 12 туроператоров, по нему путешествуют авто- и мототуристы, караванеры. Мы хотим использовать этот опыт для создания второго маршрута с коллегами из Ярославской области и подписать соглашение по развитию этого проекта на выставке "Интурмаркет", которая, мы все надеемся, состоится весной этого года", — сообщила заместитель министра туризма Тверской области Надежда Выскубова на пресс-конференции, организованной агентством "Интерфакс" в четверг.

В свою очередь, и.о. директора департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко подтвердил заинтересованность региона в совместной работе.

"Автотуризм только зарождается и начинает показывать свой потенциал. Для нас эта работа очень важная, поскольку она решает задачу по развитию наших территорий и поддерживает местных предпринимателей", — сказал Лысенко.

Президент общенациональной Ассоциации автотуризма и караванинга Сергей Лобарев сообщил, что с 26 по 28 января состоялось тестирование маршрута "Тверь-Ярославль — пазлы Золотого кольца". По нему проехали два автодома, транспортную доступность объектов оценили 10 экспертов и известных автопутешественников.

"Это уникальный маршрут... Наша цель — сделать его всесезонным. Развивая маршрут, мы можем решить несколько задач: увеличить количество ночевок и обеспечить доходность регионам", — сказал Лобарев.

По его словам, в перспективе к маршруту могут присоединиться и другие регионы. В этот список, по мнению Лобарева, могли бы войти другие города Золотого кольца, а также северные земли.

Участники пресс-конференции рассказали и о некоторые недостатках маршрута. Так, в частности, Лобарев сообщил, что на пути мало парковок, информационных материалов о событиях и местах размещения.

По словам автоэксперта Ассоциации автотуризма и караванинга Дениса Манько, самым существенным недостатком является качество дорог.

"Маршрут насыщенный, интересный, много исторических объектов, прекрасные места развлечений, но... дорога оставляет желать лучшего. У автодомов достаточно жесткая подвеска, и каждая ямка была чувствительна. Будем надеяться, что передача в федеральную собственность (дороги Тверь-Калязин-Ярославль — ИФ) и включение экспертного сообщества в работу над проектом позволит сделать дорогу лучше", — сказал Манько.

Кроме того, по его словам, на маршруте недостаточно санитарных остановок, придорожных многофункциональных комплексов, плохая сотовая связь, мало заправок.

"Заправки только в крупных городах. На отрезке от Твери до Калязина были две.... Поэтому дорожная инфраструктура требует очень серьезной проработки", — сказал Манько.