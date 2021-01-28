«Очень сложный год, когда было много ограничений, связанных с пандемией коронавируса, но 1 млн 377 тыс. 685 человек в 2020 году посетили объекты «Золотого кольца Боспорского царства». Немного меньше, чем годом ранее, но говорит об интересе к этому маршруту среди жителей нашей страны. Туристы с учетом ограничений не боялись и приезжали на отдых. Тем более, что курортный сезон у нас стартовал только в июле», — сказал он, выступая на пресс-конференции по случаю закрытия года 2500-летия Боспорского царства.

Как напомнил Чайка, проект появился по инициативе РГО, он был представлен два года назад. Позднее к нему присоединились разные организации и профильные министерства четырех регионов, по которым проходит турмаршрут – Севастополь, Крым, Краснодарский край и Ростовская область.

В свою очередь, начальник управления международного сотрудничества Ростуризма Демьян Смилевец отметил, что маршрут рассчитан на широкую аудиторию и может заинтересовать и иностранных туристов, прежде всего, из стран Европы. «Маршрут понравится как поклонникам активного и экскурсионного туризма, так и любителям вин и гастрономии. Также он придется по вкусу туристам из стран Европы, в первую очередь, конечно, из Греции. Тем более что 2021 год – это перекрестный год истории России и Греции. Также интерес к нему могут проявить и туристы из стран Персидского залива, из обеспеченных стран, например, ОАЭ», — сказал он.

Между тем, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков сообщил, что в рамках проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» развивается еще один туристический маршрут – «Винные дороги Боспорского царства». Маршрут проходит от Севастополя по Крыму через Кубань до устья Дона в Ростовской области.

«Это проект с большим потенциалом виноделия, с людьми, которые умеют об этом интересно рассказывать, с гостеприимством местных жителей», — пояснил он.

«Золотое кольцо Боспорского царства» – туристический маршрут по местам, где в античное время располагались города древнего государства. В проекте принимают участие 12 городов и поселков четырех регионов России, среди них Керчь, Севастополь, Геленджик, Анапа, Сочи, Азов и другие.