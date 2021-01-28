Авиакомпания также рассматривается возможность открыть новые рейсы в Белоруссию.

В сообщении уточняется, что в Армению смогут улететь пассажиры, у которых есть разрешение на въезд в страну. Также перед перелетом им необходимо сдать тест на коронавирусную инфекцию.

По данным пресс-службы, до закрытия границ "Уральские авиалинии" регулярно выполняли прямые рейсы в столицу Армении из Екатеринбурга и других городов России.

Регулярное авиасообщение между Россией и Арменией не осуществляется из-за пандемии коронавирусной инфекции с марта 2020 года. Прямые рейсы по этому направлению до сих пор не возобновлены.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов. Авиакомпания эксплуатирует на условиях операционного лизинга 51 лайнер производства Airbus: три А320neo, два A321neo, 23 А320, 18 А321 и пять А319.