В целях развития туристических возможностей регионов и для удобства пассажиров, планирующих посетить Карелию и горный парк "Рускеала" в праздничные дни февраля и марта, ОАО "РЖД" назначает дополнительные поезда "Ласточка" Санкт-Петербург — Рускеала и ретропоезд "Рускеальский экспресс" Сортавала — Рускеала.

Дополнительные "Ласточки" будут курсировать пятивагонными составами в исполнении "Премиум". Для удобства пассажиров, желающих совместить поездку на современном электропоезде "Ласточка" с путешествием на ретропоезде "Рускеальский экспресс", был назначен дополнительный ретропоезд с учетом их удобной стыковки на станции Сортавала для возможности пересадки пассажиров с одного поезда на другой.