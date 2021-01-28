«Число международных туристических прибытий в 2020 году сократилось на один миллиард или 74% из-за пандемии коронавируса и связанных с ней повсеместных ограничений на поездки. Экспортные доходы от туризма сократились на $1,3 трлн, что в 11 раз превышает потери от глобального экономического кризиса 2009 года. Все это позволяет назвать 2020 худшим годом для международного туризма за всю историю наблюдений», — говорится в сообщении UNWTO.

Организация отмечает, что кризис поставил на грань выживания от 100 до 120 млн рабочих мест в туризме, многие из которых – в малом и среднем бизнесе.

«Несмотря на то, что многое было сделано для повышения безопасности международного туризма, мы понимаем, что кризис далек от завершения. Многие страны из-за мутаций коронавируса вводят новые, более строгие ограничения на поездки. К ним относятся обязательное тестирование, карантин, в некоторых случаях полное закрытие границ. Все это влияет на возобновление международных поездок. В то же время, постепенное вакцинирование может восстановить доверие потребителей, будет способствовать ослаблению ограничений и нормализации ситуации», — считают в UNWTO.

По данным организации, больше всех от пандемии пострадал туризм в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где действуют особенно строгие ограничения на поездки. Число международных прибытий здесь снизилось в 2020 году на 300 млн или 84%. На Ближнем Востоке и Африке спад составил 74%, в Европе – 70%. При этом на европейском континенте зафиксировано наибольшее падение числа поездок в абсолютном выражении по сравнению с 2019 годом – 500 млн. В Северной и Южной Америках снижение числа прибытий иностранных туристов составило 69%.