"Объективные данные, о которых мы знаем, говорят о том, что действия, предпринимаемые нами по борьбе с угрозой распространения инфекции ковидной, соответствуют уровню угроз, которая она представляет для наших граждан. И в целом дают положительные результаты. Пандемия, действительно, постепенно отступает. Количество заболевших сокращается, количество людей, которые, слава Богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел", — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Летальность в связи с заболеванием по сравнению с другими странами ниже, добавил президент. Президент подчеркнул, что нужно действовать очень аккуратно, помогая гражданам и экономике. "Что касается борьбы с пандемией, я просил бы вас работать слаженно и на федеральном, и на региональном уровне, сопоставляя все наши действия с уровнем угроз, которые сохраняются на сегодняшний день", — обратился Путин к членам правительства.