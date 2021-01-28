"Мы уже обращали на это внимание, и еще раз хочу обратить внимание, особенно глав регионов, о нецелесообразности или даже вредности введения таких каких-либо документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, а именно сертификат (о вакцинации)", — сказала Голикова на совещании с членами правительства.

Она подчеркнула, что "введение дополнительных паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан". "Граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс, это на сегодняшний день недопустимо", — добавила вице-премьер.