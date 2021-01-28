ООО "Русь-Тур" не предоставило страховой компании информацию о том, куда и каким образом были потрачены денежные средства, полученные от клиентов через турагентства. Бывший туроператор не предъявил финансовые документы, подтверждающие оплату отелей, авиарейсов, то есть не подтвердил целевое использование денежных средств. ООО "Русь-Тур" также не предоставляет сведения о том, какие действия им предприняты для возврата денежных средств за предоплаченные отели, авиарейсы и другие услуги, которые не были оказаны ввиду отмены авиарейсов и закрытия границ", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Согласия".

На основании этого страховщик сделал вывод, что денежные средства, возвращенные отелями и авиакомпаниями, возможно, не были направлены туристам, а намеренно присвоены туроператором.

СК "Согласие" обратилась в полицию с заявлением о проведении проверки по указанным фактам. Также страховая компания намерена обратиться в суд.

Туроператор, специализировавшийся на отправке российских туристов в Китай, был исключен из Единого федерального реестра туроператоров в декабре прошлого года и объявил об остановке деятельности. Финансовая ответственность ООО "Русь-Тур" перед туристами застрахована в СК "Согласие" на 50 млн рублей.

Прием документов от выгодоприобретателей по договору страхования с "Русь-Тур" страховщик завершил 26 января. По состоянию на 27 января сумма заявленных убытков достигла порядка 200 млн рублей. Всего в компанию обратилось более 2 тыс. клиентов туроператора.

Объем убытков по заявлениям выгодоприобретателей, перед которыми СК "Согласие" выполнит обязательства, составляет 150 млн рублей. С учетом страховой суммы выплаты будут производиться пропорционально лимиту.

Как ранее сообщили в Ростуризме, если этой суммы не хватит для выплаты всех компенсаций, будет запущен механизм возмещения из фонда персональной ответственности туроператора в ассоциации "Турпомощь".

Директор объединения туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко ранее сообщал порталу "Интерфакс-Туризм", что туроператор "Русь-Тур" в течение двух лет формировал в "Турпомощи" фонд персональной ответственности. Сейчас в фонде около 8 млн рублей.